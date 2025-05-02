Пошкоджено будинок, горять авто: у Харкові зростає кількість постраждалих від удару дронами

Російська армія ввечері 2 травня дронами атакувала місто Харків. Пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
За даними Терехова, внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок.
"Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
А ось Синєгубов повідомив, що у Харкові вже відомо про шість постраждалих.
"Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", - повідомив він.
Оновлено о 22:40.
Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.
Станом на 23:36 Синєгубов повідомив про 43 постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні Харків знову перебуває під масованою атакою дронів. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.
За даними Повітряних сил, російська армія ввечері запустила декілька груп ударних дронів з різних напрямків.
Нагадаємо, нещодавно російська армія теж провела масований дроновий удар по Харкову. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві лікарні.
У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що спричинило пожежу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.