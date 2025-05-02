Пошкоджено будинок, горять авто: у Харкові зростає кількість постраждалих від удару дронами

Нагадаємо, нещодавно російська армія теж провела масований дроновий удар по Харкову. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 47 осіб, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки дронів було пошкоджено 14 приватних і три багатоквартирних будинки, а також цивільне підприємство і дві лікарні.

У ніч на 1 травня російські війська знову обстріляли Харків. Зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, що спричинило пожежу.

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