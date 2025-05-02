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Поврежден дом, горят авто: в Харькове уже 12 пострадавших от удара дронами

Иллюстративное фото: Харьков атаковали дроны 2 мая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером 2 мая дронами атаковала город Харьков. Поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

"Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

А вот Синегубов сообщил, что в Харькове уже известно о шести пострадавших.

"Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим", - сообщил он.

Обновлено в 22:40.

Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.

Напомним, этим вечером Харьков снова находится под массированной атакой дронов. Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

По данным Воздушных сил, российская армия сегодня вечером запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений.

Напомним, что недавно российская армия провела массированный дроновый удар по Харькову. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две больницы.

В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к пожару.

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