Поврежден дом, горят авто: в Харькове уже 12 пострадавших от удара дронами

Напомним, что недавно российская армия провела массированный дроновый удар по Харькову. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две больницы.

В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к пожару.

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