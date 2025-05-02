Поврежден дом, горят авто: в Харькове уже 12 пострадавших от удара дронами
Российская армия вечером 2 мая дронами атаковала город Харьков. Поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.
"Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
А вот Синегубов сообщил, что в Харькове уже известно о шести пострадавших.
"Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим", - сообщил он.
Обновлено в 22:40.
Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.
Напомним, этим вечером Харьков снова находится под массированной атакой дронов. Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.
По данным Воздушных сил, российская армия сегодня вечером запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений.
Напомним, что недавно российская армия провела массированный дроновый удар по Харькову. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.
Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две больницы.
В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к пожару.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.