Пошкоджено дитячу лікарню, є загиблі: всі наслідки атаки на Київ

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Уламки впали біля п'ятиповерхівки, пошкоджена дитяча лікарня

Зафіксовано влучання та загоряння нежитлових приміщень.

Відомо про одну загиблу людину

Люди опинилися заблокованими в укритті

Відомо про чотирьох постраждалих

За інформацією Віталія Кличка, у Соломʼянському районі внаслідок обстрілу зазнало пошкоджень приміщення дитячої лікарні. У будівлі повибивало вікна, а на території закладу виникла пожежа - горять автомобілі.

Внаслідок ворожого удару там також зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі дані щодо можливих потерпілих уточнюються профільними службами, які працюють на місці події.

У Соломʼянському районі столиці, за попередніми даними, люди опинилися заблокованими в укритті. На місце інциденту вже прямують екстрені служби.

Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки влучань на лівому та правому берегах міста. У Святошинському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому районі також виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.

Оновлено 0:57

Станом на 0:55 відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

Мер столиці повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина.

Оновлено 1:20

КМВА повідомила про нові наслідки атаки на Київ - станом на 01:15 відомо про шість поранених. На жаль, унаслідок ворожого удару загинули дві жінки.