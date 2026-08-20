Пошкоджено дитячу лікарню, є загиблі: всі наслідки атаки на Київ

Унаслідок ракетної атаки на Київ у Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків біля житлової п'ятиповерхівки. На місці виникла пожежа, у будинку пошкоджено вікна.
РБК-Україна повідомляє всі відомі наслідки атаки.
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Уламки впали біля п'ятиповерхівки, пошкоджена дитяча лікарня
Зафіксовано влучання та загоряння нежитлових приміщень.
Відомо про одну загиблу людину
Люди опинилися заблокованими в укритті
Відомо про чотирьох постраждалих
За інформацією Віталія Кличка, у Соломʼянському районі внаслідок обстрілу зазнало пошкоджень приміщення дитячої лікарні. У будівлі повибивало вікна, а на території закладу виникла пожежа - горять автомобілі.
Внаслідок ворожого удару там також зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі дані щодо можливих потерпілих уточнюються профільними службами, які працюють на місці події.
У Соломʼянському районі столиці, за попередніми даними, люди опинилися заблокованими в укритті. На місце інциденту вже прямують екстрені служби.
Водночас міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки влучань на лівому та правому берегах міста. У Святошинському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови. У Дарницькому районі також виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.
Оновлено 0:57
Станом на 0:55 відомо про чотирьох постраждалих у столиці.
Мер столиці повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина.
Оновлено 1:20
КМВА повідомила про нові наслідки атаки на Київ - станом на 01:15 відомо про шість поранених. На жаль, унаслідок ворожого удару загинули дві жінки.
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет, унаслідок чого в столиці пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ завчасно попереджали мешканців про загрозу ударів з північного напрямку.
Того ж дня українців попередили про підготовку Російською Федерацією нових обстрілів. Зокрема, зазначалося, що російське керівництво не налаштоване на мир, тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів у разі небезпеки.