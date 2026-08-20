Повреждена детская больница, есть погибшие: все последствия атаки на Киев

В результате ракетной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано падение обломков возле жилой пятиэтажки. На месте возник пожар, в доме повреждены окна.
РБК-Украина сообщает все известные последствия атаки.
Главное:
Обломки упали около пятиэтажки, повреждена детская больница
Зафиксировано попадание и возгорание нежилых помещений.
Известно об одном погибшем человеке
Люди оказались заблокированы в укрытии
Известно о четырех пострадавших
По информации Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате обстрела получили повреждения помещения детской больницы. В здании выбило окна, а на территории заведения возник пожар - горят автомобили.
В результате вражеского удара там также получил повреждения пятиэтажный жилой дом. В настоящее время данные о возможных потерпевших уточняются профильными службами, работающими на месте происшествия.
В Соломенском районе столицы, по предварительным данным, люди оказались заблокированы в укрытии. На место инцидента уже направляются экстренные службы.
В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил о последствиях попаданий на левом и правом берегах города. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также возник пожар в нежилых помещениях.
Обновлено 0:57
По состоянию на 0:55 известно о четырех пострадавших в столице.
Мер столицы сообщил, что впоследствии атаки погиб один человек.
Обновлено 1:20
КГВА сообщила о новых последствиях атаки на Киев - по состоянию на 01:15 известно о шести раненых. К сожалению, в результате вражеского удара погибли две женщины.
Обновлено 1:40
По состоянию на 01:40 количество раненых возросло до 12 человек.
Напомним, в ночь на 20 августа российские войска совершили атаку на Киев с применением баллистических ракет, в результате чего в столице прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ раньше времени предупреждали жителей об угрозе ударов с северного направления.
В тот же день украинцев предупредили о подготовке Российской Федерацией новых обстрелов. В частности, отмечалось, что российское руководство не настроено на мир, поэтому граждане призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно направляться к укрытиям в случае опасности.