RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Повреждена детская больница, есть погибшие: все последствия атаки на Киев

00:32 20.08.2026 Чт
2 мин
Обломки повредили пятиэтажный жилой дом в Соломенском районе
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасательные службы работают на местах попадания (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В результате ракетной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано падение обломков возле жилой пятиэтажки. На месте возник пожар, в доме повреждены окна.

РБК-Украина сообщает все известные последствия атаки.

Главное:

  • Обломки упали около пятиэтажки, повреждена детская больница

  • Зафиксировано попадание и возгорание нежилых помещений.

  • Известно об одном погибшем человеке

  • Люди оказались заблокированы в укрытии

  • Известно о четырех пострадавших

По информации Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате обстрела получили повреждения помещения детской больницы. В здании выбило окна, а на территории заведения возник пожар - горят автомобили.

В результате вражеского удара там также получил повреждения пятиэтажный жилой дом. В настоящее время данные о возможных потерпевших уточняются профильными службами, работающими на месте происшествия.

В Соломенском районе столицы, по предварительным данным, люди оказались заблокированы в укрытии. На место инцидента уже направляются экстренные службы.

В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил о последствиях попаданий на левом и правом берегах города. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также возник пожар в нежилых помещениях.

Обновлено 0:57

По состоянию на 0:55 известно о четырех пострадавших в столице.

Мер столицы сообщил, что впоследствии атаки погиб один человек.

Обновлено 1:20

КГВА сообщила о новых последствиях атаки на Киев - по состоянию на 01:15 известно о шести раненых. К сожалению, в результате вражеского удара погибли две женщины.

Обновлено 1:40

По состоянию на 01:40 количество раненых возросло до 12 человек.

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска совершили атаку на Киев с применением баллистических ракет, в результате чего в столице прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ раньше времени предупреждали жителей об угрозе ударов с северного направления.

В тот же день украинцев предупредили о подготовке Российской Федерацией новых обстрелов. В частности, отмечалось, что российское руководство не настроено на мир, поэтому граждане призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно направляться к укрытиям в случае опасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна в Украине