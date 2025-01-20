Пошкоджено ангари та врожай кукурудзи: РФ атакувала Чернігівську область дронами та КАБами

Минулого тижня російська армія завдала 132 удари по території Чернігівської області. Було пошкоджено агропідприємство та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.

За даними ОВА, росіяни атакували 27 населених пунктів Чернігівської області. Зокрема, армія РФ завдала 56 авіаударів КАБами, некерованими авіаційними ракетами, ударними FPV-дронами та дронами типу Shahed.

В результаті обстрілів у регіоні було пошкоджено агропідприємство - ангари, адмінбудівля, техніка та зібраний урожай кукурудзи. Також росіяни поцілили по будівлі ферми. В області були зруйновані житлові будинки.

Обстріли Чернігівської області

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби і вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.