Пошкоджено ангари та врожай кукурудзи: РФ атакувала Чернігівську область дронами та КАБами
Минулого тижня російська армія завдала 132 удари по території Чернігівської області. Було пошкоджено агропідприємство та житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
За даними ОВА, росіяни атакували 27 населених пунктів Чернігівської області. Зокрема, армія РФ завдала 56 авіаударів КАБами, некерованими авіаційними ракетами, ударними FPV-дронами та дронами типу Shahed.
В результаті обстрілів у регіоні було пошкоджено агропідприємство - ангари, адмінбудівля, техніка та зібраний урожай кукурудзи. Також росіяни поцілили по будівлі ферми. В області були зруйновані житлові будинки.
Обстріли Чернігівської області
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби і вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.
Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Однак пізніше кількість поранених через авіаудар зросла до дев'яти осіб.
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