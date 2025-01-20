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Повреждены ангары и урожай кукурузы: РФ атаковала Черниговскую область дронами и КАБами

Понедельник 20 января 2025 10:46
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Повреждены ангары и урожай кукурузы: РФ атаковала Черниговскую область дронами и КАБами Иллюстративное фото: РФ на прошлой неделе атаковала Черниговскую область дронами и КАБами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На прошлой неделе российская армия нанесла 132 удара по территории Черниговской области. Было повреждено агропредприятие и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Черниговской областной государственной администрации.

По данным ОВА, россияне атаковали 27 населенных пунктов Черниговской области. В частности, армия РФ нанесла 56 авиаударов КАБами, неуправляемыми авиационными ракетами, ударными FPV-дронами и дронами типа Shahed.

В результате обстрелов в регионе было повреждено агропредприятие - ангары, админздание, техника и собранный урожай кукурузы. Также россияне попали по зданию фермы. В области были разрушены жилые дома.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия ударила по приграничной Семеновке Черниговской области. Россияне применили управляемые авиационные бомбы и ударили по центральной части населенного пункта. В городе зафиксировали значительные повреждения.

Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Однако позже количество раненых из-за авиаудара возросло до девяти человек.

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