Пошкодження після атаки РФ є на 44 локаціях, більшість на Київщині, - Ігнат

В Україні внаслідок російської ракетно-дронової атаки є пошкодження на 44 локаціях. Більшість з них, 28 локацій, знаходиться у Києві та у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що остаточне підбиття підсумків російської атаки - більше детальніше - буде можливе ввечері, або взагалі на наступний день, оскільки географія терактів РФ була великою, не тільки у столиці. Ворог атакував також Одеську, і Харківську, і Дніпропетровську області.

"Загалом маємо ушкодження на сьогодні, збитки маються на увазі, на 44 локаціях на території країни. Переважна більшість - це Київщина, 28 локацій", - сказав він.

За словами Ігната, є прямі влучання, але більшість збитку - наслідок падіння уламків знищених ракет та дронів. Головним чином це через те, що окупанти активно застосовували по Києву балістичні ракети.

"Це 9 ракет "Іскандер-М" та KN23. І 6 із 9 ракет було перехоплено протиповітряною обороною. Зокрема, це системи Patriot, як зазначив президент України, дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито 2 аеробалістичні ракети. "Кинджал" - це теж балістика", - резюмував Ігнат.