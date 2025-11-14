ua en ru
Война в Украине

Повреждения после атаки РФ есть на 44 локациях, большинство на Киевщине, - Игнат

Украина, Пятница 14 ноября 2025 15:51
Повреждения после атаки РФ есть на 44 локациях, большинство на Киевщине, - Игнат Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne.media)
Автор: Антон Корж

В Украине в результате российской ракетно-дроновой атаки есть повреждения на 44 локациях. Большинство из них, 28 локаций, находится в Киеве и в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что окончательное подведение итогов российской атаки - более подробно - будет возможно вечером, или вообще на следующий день, поскольку география терактов РФ была большой, не только в столице. Враг атаковал также Одесскую, и Харьковскую, и Днепропетровскую области.

"В целом имеем повреждения на сегодня, убытки имеются в виду, на 44 локациях на территории страны. Подавляющее большинство - это Киевщина, 28 локаций", - сказал он.

По словам Игната, есть прямые попадания, но большинство ущерба - следствие падения обломков уничтоженных ракет и дронов. Главным образом это из-за того, что оккупанты активно применяли по Киеву баллистические ракеты.

"Это 9 ракет "Искандер-М" и KN23. И 6 из 9 ракет были перехвачены противовоздушной обороной. В частности, это системы Patriot, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбито 2 аэробаллистические ракеты, "Кинжал" - это тоже баллистика", - резюмировал Игнат.

Массированный удар по Украине 14 ноября: подробности

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроили очередной массированный ракетно-дроновой теракт против Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов.

В Киеве, который был главным направлением атаки врага, уже 35 пострадавших из-за атаки врага, шесть человек погибли. Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина. Также под ударами оказались несколько других регионов Украины - там есть погибшие, пострадавшие, повреждения и обесточивание.

Киев Киевская область Война в Украине Ракетная атака
