Пошкодження кабелю у Фінській затоці: затримане судно перевозило підсанкційні товари

Судно Fitburg, членів екіпажу якого підозрюють у пошкодженні підводного кабелю між Фінляндією та Естонією, перевозило підсанкційну сталеву продукцію. Воно пливло з РФ до Ізраїлю.
Про це йдеться в заяві фінської митниці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
У митниці не уточнили, де саме була вироблена сталева продукція, про яку йдеться. Але варто зауважити, що ще у 2022 році Євросоюз запровадив проти Росії пакет санкцій, який, зокрема, передбачав заборону на імпорт російської сталі.
Фінські ЗМІ повідомляють, що ситуація на борту затриманого судна Fitburg у середу, 31 грудня, ввечері була спокійною, а слідчі дії на судні проводили менше ніж десять співробітників. Дорога в порт була перекрита.
Правоохоронці, зокрема, оглядали капітанський місток, а близько 19:30 із судна винесли один великий предмет.
За словами фотографа видання Helsingin Sanomat Кіммо Пенттінена, біля борту судна було видно тепер уже закріплений якір, яким, імовірно, і були нанесені пошкодження кабелю зв'язку.
"Якір виглядає іржавим. Він піднятий із води в кормовій частині судна і закріплений", - сказав Пенттінен.
Нагадаємо, про пошкодження підводного кабелю у Фінській затоці вчора, 31 грудня, повідомила телекомунікаційна компанія Elisa.
Після цього Фінляндія затримала судно Fitburg, яке перебувало в районі пролягання кабелю, коли його пошкодили.
Як з'ясувалося пізніше, судно відпливло з російського порту в Санкт-Петербурзі і прямувало до Ізраїлю під прапором Сент-Вінсента і Гренадін. Розслідування інциденту триває.