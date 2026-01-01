RU

Повреждение кабеля в Финском заливе: задержанное судно перевозило подсанкционные товары

Иллюстративное фото: Финляндия задержала судно Fitburg (flickr by emdjt42)
Автор: Иван Носальский

Судно Fitburg, членов экипажа которого подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, перевозило подсанкционную стальную продукцию. Оно плыло из РФ в Израиль.

Об этом сказано в заявлении финской таможни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В таможне не уточнили, где именно была произведена стальная продукция, о которой идет речь. Но стоит заметить, что еще в 2022 году Евросоюз ввел против России пакет санкций, который, в частности, предусматривал запрет на импорт российской стали. 

Финские СМИ сообщают, что ситуация на борту задержанного судна Fitburg в среду, 31 декабря, вечером была спокойной, а следственные действия на судне проводили менее десяти сотрудников. Дорога в порт была перекрыта.

Правоохранители, в частности, осматривали капитанский мостик, а около 19:30 с судна вынесли один крупный предмет.

По словам фотографа издания Helsingin Sanomat Киммо Пенттинена, у борта судна был виден теперь уже закрепленный якорь, которым, предположительно, и были нанесены повреждения кабелю связи.

"Якорь выглядит ржавым. Он поднят из воды в кормовой части судна и закреплен", - сказал Пенттинен.

Повреждение кабеля

Напомним, о повреждении подводного кабеля в Финском заливе вчера, 31 декабря, сообщила телекоммуникационная компания Elisa.

После этого Финляндия задержала судно Fitburg, которое находилось в районе пролегания кабеля, когда его повредили.

Как выяснилось позже, судно отплыло из российского порта в Санкт-Петербурге и направлялось в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Расследование инцидента продолжается.

