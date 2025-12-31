Пошкодження кабелю у Фінській затоці: затримали судно, що пливло з Росії

Зазначається, що підозріле судно у фінській вільній економічній зоні помітив патрульний корабель та гелікоптер прикордонної служби.

Зокрема, увагу прикордонників привернув якірний ланцюг, який був спущений у воду. Екіпажу судна наказали підняти якір і пливти до територіальних вод Фінляндії.

Згідно з даними сервісу MarineTraffic з відстеження судноплавства, зараз "Фітбург" перебуває поблизу узбережжя півострова Порккала.

Судно прямувало з Росії

Фінська прикордонна служба на пресконференції у Гельсінкі повідомила, що судно прямувало з російського Санкт-Петербурга до Ізраїлю під прапором Сент-Вінсента і Гренадин.

"Наразі в нас є підозри у тяжкому руйнуванні телекомунікацій, а також у тяжкій диверсії та спробі тяжкої диверсії", - сказав начальник поліції Гельсінкі Ярі Ліукку.

Слідчі з'ясували, що 14 членів екіпажу судна є вихідцями з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану - їх затримали фінські правоохоронці.

Yle звернуло увагу, що "Фітбург" і його IMO-номер (унікальний ідентифікатор судна) не перебувають в офіційних санкційних списках. Однак у базі даних Open Sanctions судно позначене як таке, що "викликає інтерес", оскільки пов'язане з підсанкційним Російським морським регістром судноплавства.

Що передувало

У середу, 31 грудня, у Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного кабельного між Фінляндією та Естонією. Телекомунікаційна компанія Elisa повідомила, що інцидент не вплинув на надання послуг ані у Фінляндії, ані в Естонії.

Президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на інцидент. За його словами, фінська влада провела перевірку судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.