Повреждение кабеля в Финском заливе: задержали судно, плывшее из России

Отмечается, что подозрительное судно в финской свободной экономической зоне заметил патрульный корабль и вертолет пограничной службы.

В частности, внимание пограничников привлекла якорная цепь, которая была спущена в воду. Экипажу судна приказали поднять якорь и плыть в территориальные воды Финляндии.

Согласно данным сервиса MarineTraffic по отслеживанию судоходства, сейчас "Фитбург" находится вблизи побережья полуострова Порккала.

Судно направлялось из России

Финская пограничная служба на пресс-конференции в Хельсинки сообщила, что судно направлялось из российского Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

"Сейчас у нас есть подозрения в тяжелом разрушении телекоммуникаций, а также в тяжелой диверсии и попытке тяжелой диверсии", - сказал начальник полиции Хельсинки Яри Лиукку.

Следователи выяснили, что 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана - их задержали финские правоохранители.

Yle обратило внимание, что "Фитбург" и его IMO-номер (уникальный идентификатор судна) не находятся в официальных санкционных списках. Однако в базе данных Open Sanctions судно обозначено как "вызывающее интерес", поскольку связано с подсанкционным Российским морским регистром судоходства.

Что предшествовало

В среду, 31 декабря, в Финском заливе зафиксировали повреждение подводного кабельного между Финляндией и Эстонией. Телекоммуникационная компания Elisa сообщила, что инцидент не повлиял на предоставление услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.

Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на инцидент. По его словам, финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей.