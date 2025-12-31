Повреждение кабеля в Финском заливе: задержали судно, плывшее из России

Финляндия задержала судно "Фитбург", плывшее из России, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.
Отмечается, что подозрительное судно в финской свободной экономической зоне заметил патрульный корабль и вертолет пограничной службы.
В частности, внимание пограничников привлекла якорная цепь, которая была спущена в воду. Экипажу судна приказали поднять якорь и плыть в территориальные воды Финляндии.
Согласно данным сервиса MarineTraffic по отслеживанию судоходства, сейчас "Фитбург" находится вблизи побережья полуострова Порккала.
Финская пограничная служба на пресс-конференции в Хельсинки сообщила, что судно направлялось из российского Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин.
"Сейчас у нас есть подозрения в тяжелом разрушении телекоммуникаций, а также в тяжелой диверсии и попытке тяжелой диверсии", - сказал начальник полиции Хельсинки Яри Лиукку.
Следователи выяснили, что 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана - их задержали финские правоохранители.
Yle обратило внимание, что "Фитбург" и его IMO-номер (уникальный идентификатор судна) не находятся в официальных санкционных списках. Однако в базе данных Open Sanctions судно обозначено как "вызывающее интерес", поскольку связано с подсанкционным Российским морским регистром судоходства.
В среду, 31 декабря, в Финском заливе зафиксировали повреждение подводного кабельного между Финляндией и Эстонией. Телекоммуникационная компания Elisa сообщила, что инцидент не повлиял на предоставление услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.
Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на инцидент. По его словам, финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей.
Напомним, подобный инцидент с повреждением подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел год назад. В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.