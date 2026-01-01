Пошкодження кабелю у Фінській затоці: сліди схожі на попередні інциденти

Фінська поліція розпочала розслідування через пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який проходить Фінською затокою. Правоохоронці не виключають, що інцидент може повторювати попередні випадки.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на фінський суспільний мовник Yle.
Як повідомляють ЗМІ, поліції вже вдалося поспілкуватися з екіпажем вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю. На борту провели слідчі дії та опитали членів екіпажу.
Наразі правоохоронці оцінюють обставини події та можливу роль команди судна. За даними поліції, екіпаж співпрацює зі слідством, що допомагає прояснити ситуацію.
Судно Fitburg ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. До складу екіпажу входять громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану.
У поліції зазначають, що розслідування перебуває на початковому етапі. Поки що не коментується, чи може інцидент бути пов’язаний із державним впливом.
Зараз слідство розглядає можливі правопорушення, зокрема обтяжуюче перешкоджання телекомунікаціям, обтяжуюче пошкодження майна та замах на обтяжуюче пошкодження.
Пошкодження телекомунікаційного кабелю компанії Elisa виявили рано-вранці у середу. Напередодні фінська влада затримала судно Fitburg, яке нині перебуває в порту Кантвік міста Кіркконуммі.
За останній рік у Фінській затоці сталося кілька інцидентів з обривами кабелів за участю іноземних суден. У поліції звертають увагу, що спільною рисою цих випадків є участь вантажних суден, які прямували з Росії, а також характерне положення якоря. Водночас кожен інцидент розглядається окремо з урахуванням усіх обставин.
Нагадаємо, вчора, 31 грудня телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. У зв'язку з цим інцидентом запідозрили судно, що перебувало у цьому районі.
Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю.
Слідчі з'ясували, що 14 членів екіпажу судна є вихідцями з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану - їх затримали правоохоронці.
Як розповів президент Фінляндії Александер Стубб, фінська влада взяла судно під свій контроль і провела перевірку.
Цікаво, що подібний інцидент з пошкодженням підводних кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією стався рік тому. Зокрема, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією у Фінській затоці.