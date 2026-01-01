Пошкодження кабелю у Фінській затоці: сліди схожі на попередні інциденти

Як повідомляють ЗМІ, поліції вже вдалося поспілкуватися з екіпажем вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю. На борту провели слідчі дії та опитали членів екіпажу.

Наразі правоохоронці оцінюють обставини події та можливу роль команди судна. За даними поліції, екіпаж співпрацює зі слідством, що допомагає прояснити ситуацію.

Судно Fitburg ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. До складу екіпажу входять громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

У поліції зазначають, що розслідування перебуває на початковому етапі. Поки що не коментується, чи може інцидент бути пов’язаний із державним впливом.

Зараз слідство розглядає можливі правопорушення, зокрема обтяжуюче перешкоджання телекомунікаціям, обтяжуюче пошкодження майна та замах на обтяжуюче пошкодження.

Пошкодження телекомунікаційного кабелю компанії Elisa виявили рано-вранці у середу. Напередодні фінська влада затримала судно Fitburg, яке нині перебуває в порту Кантвік міста Кіркконуммі.

За останній рік у Фінській затоці сталося кілька інцидентів з обривами кабелів за участю іноземних суден. У поліції звертають увагу, що спільною рисою цих випадків є участь вантажних суден, які прямували з Росії, а також характерне положення якоря. Водночас кожен інцидент розглядається окремо з урахуванням усіх обставин.