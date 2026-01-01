Повреждение кабеля в Финском заливе: следы похожи на предыдущие инциденты

Как сообщают СМИ, полиции уже удалось пообщаться с экипажем грузового судна Fitburg, которое подозревают в причастности к повреждению кабеля. На борту провели следственные действия и опросили членов экипажа.

Сейчас правоохранители оценивают обстоятельства происшествия и возможную роль команды судна. По данным полиции, экипаж сотрудничает со следствием, что помогает прояснить ситуацию.

Судно Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В состав экипажа входят граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

В полиции отмечают, что расследование находится на начальном этапе. Пока не комментируется, может ли инцидент быть связан с государственным влиянием.

Сейчас следствие рассматривает возможные правонарушения, в частности отягчающее препятствование телекоммуникациям, отягчающее повреждение имущества и покушение на отягчающее повреждение.

Повреждение телекоммуникационного кабеля компании Elisa обнаружили рано утром в среду. Накануне финские власти задержали судно Fitburg, которое сейчас находится в порту Кантвик города Киркконумми.

За последний год в Финском заливе произошло несколько инцидентов с обрывами кабелей с участием иностранных судов. В полиции обращают внимание, что общей чертой этих случаев является участие грузовых судов, которые направлялись из России, а также характерное положение якоря. В то же время каждый инцидент рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств.