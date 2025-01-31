Пошкодження кабелів в Балтійському морі. Норвегія затримала судно з російським екіпажем

Норвегія затримала судно Silver Dania за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Екіпаж судна - росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagbladet.
Норвезька поліція заявила, що на підставі юридичного запиту Латвії та судового рішення арештувала судно Silver Dania. Воно зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії.
Судно Silver Dania курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна - громадяни Росії.
Зазначається, що судно затримав корабель берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції ввечері в четвер, 30 січня. Silver Dania у цей перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромс. Зранку норвезьке судно доставили до порту Тромсе.
Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Під час слідства затримали судно Eagle S, яке входить до "тіньового флоту" Росії.
До цього було обірвано два інших кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною. Серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 з російським капітаном.
Після цих інцидентів в НАТО відправили на патрулювання у Балтійське море місію.
Втім, 26 січня стало відомо про нове пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією в Балтійському морі.
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