Повреждение кабелей в Балтийском море. Норвегия задержала судно с российским экипажем

Норвежская полиция заявила, что на основании юридического запроса Латвии и судебного решения арестовала судно Silver Dania. Оно зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании.

Судно Silver Dania курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна - граждане России.

Отмечается, что судно задержал корабль береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции вечером в четверг, 30 января. Silver Dania в это время находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс. Утром норвежское судно доставили в порт Тромсе.

Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств.