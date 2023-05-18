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Пошкоджений в Україні ЗРК Patriot вже полагодили, - Пентагон

Фото: Сабріна Сінгх, заступник спікера Пентагону (Flickr by Secretary of Defense)
Автор: Іван Носальський

В Україні полагодили зенітний ракетний комплекс Patriot, який був пошкоджений. Наразі система ППО вже перебуває у робочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх.

"Одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована, повністю відновлена та працює", - заявила Сінгх, відповідаючи на питання про пошкодження в Україні американського ЗРК.

Що передувало

Варто зауважити, що раніше росіяни почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot за допомогою "високоточної зброї". В Україні ніяк не коментували цю інформацію.

Пізніше західні ЗМІ почали писати про те, що американська протиракетна система зазнала незначних пошкоджень в Україні.

При цьому Сінгх стала першою офіційною особою, яка підтвердила пошкодження ЗРК.

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