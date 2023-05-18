Пошкоджений в Україні ЗРК Patriot вже полагодили, - Пентагон

"Одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона відремонтована, повністю відновлена та працює", - заявила Сінгх, відповідаючи на питання про пошкодження в Україні американського ЗРК.

Що передувало

Варто зауважити, що раніше росіяни почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot за допомогою "високоточної зброї". В Україні ніяк не коментували цю інформацію.

Пізніше західні ЗМІ почали писати про те, що американська протиракетна система зазнала незначних пошкоджень в Україні.

При цьому Сінгх стала першою офіційною особою, яка підтвердила пошкодження ЗРК.