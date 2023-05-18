Поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили, - Пентагон

"Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

Что предшествовало

Стоит заметить, что ранее россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot при помощи "высокоточного оружия". В Украине никак не комментировали эту информацию. Только спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что при помощи одного удара ракеты "Кинжал" Patriot уничтожить невозможно, поскольку ЗРК состоит из командного пункта, радара, а также самых пусковых установок.

Позже западные СМИ начали писать о том, что американская противоракетная система получила незначительные повреждения в Украине.

При этом Сингх стала первым официальным лицом, которая подтвердила повреждение ЗРК.

Такие новости появляются на фоне увеличения российских обстрелов Украины. В частности, для атак враг начал активнее применять свое гиперзвуковое вооружение "Кинжал" и баллистические ракеты.