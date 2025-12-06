Пошкоджений ударом дронів танкер РФ Kairos дрейфує біля Болгарії та просить допомоги

Судно Kairos, що було атаковане 28 листопада, зараз перебуває під постійним спостереженням Агентства морської адміністрації Болгарії (MAA) і Військово-морських і поліцейських сил через сильні хвилі в морі.

Відомо, що вантажу на судні нема. MAA заявило, що судно не відповіло на запити про зв'язок під час входу в води Болгарії. Пізніше з нього надійшов запит на евакуацію 10 осіб.

Турецька сторона опублікувала зображення, на яких видно значне загоряння на судні в момент удару, ймовірно, спричинене паливом для двигунів.

Зараз через несприятливі погодні умови провести рятувальну операцію неможливо, запевняють у МАА.

"Служби продовжують свої дії з надання допомоги та забезпечення безпеки ситуації", - ідеться у заяві Агентства морської адміністрації Болгарії.

Два буксири також повністю готові приєднатися до операції.