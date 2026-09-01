Пошкоджений будинок, підприємство, загибла людина: наслідки атаки на Бориспіль

За словами Ткаченка, ворог цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч спалахнули автомобілі - пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 людей.

Наразі відомо про восьмеро постраждалих, серед них дитина - усім надають необхідну медичну допомогу.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Унаслідок влучання загинула одна людина, ще одна отримала травми.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється.