Пошкоджений будинок, підприємство, загибла людина: наслідки атаки на Бориспіль

Уночі 1 вересня Київщина зазнала масованої атаки російськими ракетами та ударними дронами. У Борисполі загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них - дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.
За словами Ткаченка, ворог цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч спалахнули автомобілі - пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 людей.
Наразі відомо про восьмеро постраждалих, серед них дитина - усім надають необхідну медичну допомогу.
Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Унаслідок влучання загинула одна людина, ще одна отримала травми.
На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється.
Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.
Бориспільський район уже неодноразово опинявся під ударами останніми тижнями. 22 серпня росіяни атакували район балістикою. А 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - атака тоді забрала життя 13 людей.