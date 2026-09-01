Поврежден дом, предприятие, погибший человек: последствия атаки на Борисполь

По словам Ткаченко, враг целенаправленно бьет по гражданским объектам и жилым домам. В Борисполе в результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом, а на парковке рядом вспыхнули автомобили - пожар уже ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек.

Сейчас известно о восьмерых пострадавших, среди них ребенок - всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в Борисполе повреждено предприятие. В результате попадания погиб один человек, еще один получил травмы.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Ликвидация последствий атаки продолжается, информация уточняется.