Пошкоджені супермаркет, пошта та будинки. Як виглядає центр Харкова після "прильоту" С-300

Російські військові завдали за сьогоднішній день кількох ударів по Харкову. Один з них прийшовся по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

"Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 25 травня, орієнтовно о 19:00 збройні сили Російської Федерації завдали ракетний удар по центру Харкову.

Росіяни сьогодні здійснили черговий терористичний удар по цивільному населенню України. Найбільша увага прикута до Харкова, адже в місті було кілька обстрілів. Під час одного з них росіяни поцілили в "Епіцентр".

Детальніше про ворожий обстріл та наслідки можна дізнатись за посиланням.

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