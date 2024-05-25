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Пошкоджені супермаркет, пошта та будинки. Як виглядає центр Харкова після "прильоту" С-300

Харків, Субота 25 травня 2024 21:53
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Пошкоджені супермаркет, пошта та будинки. Як виглядає центр Харкова після "прильоту" С-300 Фото: росіяни обстріляли Харків (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові завдали за сьогоднішній день кількох ударів по Харкову. Один з них прийшовся по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сьогодні, 25 травня, орієнтовно о 19:00 збройні сили Російської Федерації завдали ракетний удар по центру Харкову.

Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Пошкоджень також зазнали:

  • адміністративні будівлі,
  • супермаркет,
  • магазини,
  • житлові будинки,
  • пошта,
  • автомобілі.

"Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані", - повідомили в прокуратурі.

За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300.

Росіяни сьогодні здійснили черговий терористичний удар по цивільному населенню України. Найбільша увага прикута до Харкова, адже в місті було кілька обстрілів. Під час одного з них росіяни поцілили в "Епіцентр".

Детальніше про ворожий обстріл та наслідки можна дізнатись за посиланням.

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