Повреждены супермаркет, почта и дома. Как выглядит центр Харькова по прилету С-300
Российские военные нанесли за сегодняшний день несколько ударов по Харькову. Один из них пришелся по центру города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, сегодня, 25 мая, ориентировочно в 19:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова.
Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Повреждения также получили:
- административные здания,
- супермаркет,
- магазины,
- жилые дома,
- почта,
- автомобили.
"Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.
По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300.
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Россияне сегодня нанесли очередной террористический удар по гражданскому населению Украины. Наибольшее внимание приковано к Харькову, ведь в городе было несколько обстрелов. Во время одного из них россияне попали в "Эпицентр".
Подробнее о вражеских обстрелах и последствиях можно узнать по ссылке.
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