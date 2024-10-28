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Пошкоджені готель й адмінбудівля. В поліції уточнили наслідки вчорашньої атаки Харкова

Фото: військові агресора зруйновали житлову інфраструктуру Харкова (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок обстрілу Харкова ввечері в неділю, 27 жовтня, у двох районах зафіксовано серйозні пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, у Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському - у будівельний майданчик.

Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна у трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи,  криміналісти, вибухотехніки.

 

Фото: Національна поліція України (t.me/UA_National_Police)

Обстріл Харкова

Ввечері у неділю, 27 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

Згодом стало відомо, що одна з бомб влучила у житловий будинок.

Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що прильоти були зафіксовані у двох районах міста.

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