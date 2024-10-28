Пошкоджені готель й адмінбудівля. В поліції уточнили наслідки вчорашньої атаки Харкова

Обстріл Харкова

Ввечері у неділю, 27 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

Згодом стало відомо, що одна з бомб влучила у житловий будинок.

Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що прильоти були зафіксовані у двох районах міста.

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