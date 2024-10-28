Повреждены гостиница и админздание. Полиция уточнила последствия вчерашней атаки Харькова

В результате обстрела Харькова вечером в воскресенье, 27 октября, в двух районах зафиксированы серьезные повреждения жилой инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным правоохранителей, в Салтовском районе вражеский боеприпас попал в землю, а в Шевченковском - в строительную площадку.
Повреждены хозяйственная постройка, частный жилой дом, гостиница, остекление окна в трех многоквартирных домах и административном здании.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.
Фото: Национальная полиция Украины (t.me/UA_National_Police)
Вечером в воскресенье, 27 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.
Впоследствии стало известно, что одна из бомб попала в жилой дом.
Позже в областной прокуратуре уточнили, что прилеты произошли в двух районах города.
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