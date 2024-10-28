Повреждены гостиница и админздание. Полиция уточнила последствия вчерашней атаки Харькова

По данным правоохранителей, в Салтовском районе вражеский боеприпас попал в землю, а в Шевченковском - в строительную площадку.

Повреждены хозяйственная постройка, частный жилой дом, гостиница, остекление окна в трех многоквартирных домах и административном здании.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

Фото: Национальная полиция Украины (t.me/UA_National_Police)