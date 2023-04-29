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Пошкоджені будинки, відсутнє світло: Бєлгородська область РФ жаліється на обстріли

Фото: Бєлгородська область РФ жаліється на обстріли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області заявили про обстріл села Нова Таволжанка. Жаліються на пошкоджені будинки й лінії електропередач.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Є сильні пошкодження в одному приватному домоволодінні, снаряд прилетів у двір нового нежитлового будинку. Також різні пошкодження виявлено в 10 приватних домоволодіннях: десь зачепило фасад, посікло паркани та вікна", - пише Гладков.

Зокрема, внаслідок пошкодження ліній електропередач, без світла залишаються мешканці сіл:

  • Архангельське;
  • Шамине;
  • Зіборівка;
  • Муром;
  • Нова Таволжанка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час нещодавнього обстрілу Бєлгородської області в селі Щетинівка жінка отримала поранення.

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