Фото: в Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування та постраждала (Getty Images)

Росіяни вкотре жаліються на обстріли Бєлгородської області. В селі Щетинівка жінка отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, є одна постраждала, жінку з осколковим пораненням доправили в лікарню. Уся необхідна медична допомога надається" , - пише Гладков. Губернатор відзначив, що внаслідок обстрілу також є й руйнування - снарядом було пошкоджено дах корпусу сільгосппідприємства, вибито вікна й посічено фасад. "Є пошкодження техніки. Аварійні та оперативні служби виїхали на місце", - додає губернатор.