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В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування та постраждала

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Четвер 27 квітня 2023 13:48
В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування та постраждала Фото: в Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування та постраждала (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни вкотре жаліються на обстріли Бєлгородської області. В селі Щетинівка жінка отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, є одна постраждала, жінку з осколковим пораненням доправили в лікарню. Уся необхідна медична допомога надається" , - пише Гладков.

Губернатор відзначив, що внаслідок обстрілу також є й руйнування - снарядом було пошкоджено дах корпусу сільгосппідприємства, вибито вікна й посічено фасад.

"Є пошкодження техніки. Аварійні та оперативні служби виїхали на місце", - додає губернатор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Бєлгородській області нещодавно повідомляли про пошкоджені приватні домоволодіння внаслідок обстрілу.

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