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Повреждены дома, отсутствует свет: Белгородская область РФ жалуется на обстрелы

Фото: Белгородская область РФ жалуется на обстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Жалуются на поврежденные дома и линии электропередач.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", - пишет Гладков.

В частности, в результате повреждения линий электропередач без света остаются жители сел:

  • Архангельское;
  • Шамино;
  • Зиборовка;
  • Муром;
  • Новая Таволжанка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время недавних обстрелов Белгородской области в селе Щетиновка женщина получила ранения.

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