Пошкоджені будинки та відсутнє світло: Федоров показав нові наслідки удару по Запоріжжю

Російська армія у ніч на 17 лютого, завдала чергового удару по Запоріжжю. Було пошкоджено десятки будників, у деяких відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними Федорова, внаслідок ворожого удару пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках. У кількох житлових будинках відсутнє електропостачання.

Він уточнив, що на місці подій працюють комунальники, рятувальники та соціальні працівники, які залучені до ліквідації наслідків.



Всі, хто потребує допомоги можуть звернутися:

міський кол-центр: 15-80/(050) 414 15 80/(067) 656 15 80;

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.

Нічна атака дронів

Сьогодні вночі РФ знову запускала по території України ударні дрони. Близько пів на третю годину ночі Федоров розповів про вибухи у Запорізькій області. А згодом з'явились повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.

Таким відомо, що росіяни атакували "Шахедами" Харків, і були "прильоти" у двох районах міста.

Близько пів на першу годину ночі у Києві на тлі дронової атаки було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО у столиці та у Київській області.