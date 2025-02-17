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Поврежденные дома и отсутствует свет: Федоров показал новые последствия удара по Запорожью

Понедельник 17 февраля 2025 08:22
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Поврежденные дома и отсутствует свет: Федоров показал новые последствия удара по Запорожью Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 17 февраля, нанесла очередной удар по Запорожью. Были повреждены десятки домов, в некоторых отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По данным Федорова, в результате вражеского удара повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах. В нескольких жилых домах отсутствует электроснабжение.

Он уточнил, что на месте событий работают коммунальщики, спасатели и социальные работники, которые привлечены к ликвидации последствий.

Все, кто нуждается в помощи могут обратиться:

  • городской колл-центр: 15-80/(050) 414 15 80/(067) 656 15 80;
  • горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508.

Ночная атака дронов

Сегодня ночью РФ снова запускала по территории Украины ударные дроны. Около половины третьего часа ночи Федоров рассказал о взрывах в Запорожской области. А потом появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.

Таким известно, что россияне атаковали "Шахедами" Харьков, и были "прилеты" в двух районах города.

Около половины первого часа ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО в столице и в Киевской области.

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