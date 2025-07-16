Пошкоджені будинки та пожежі на полях: РФ вдарила по Черкаській області (фото)

Черкаська область у ніч на 16 липня перебувала під атакою російських "Шахедів". ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"І ця ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знешкоджено 14 російських БпЛА", - повідомив Табурець.
За його словами, внаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих.
Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району: постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного з фермерських господарств.
Крім того, зафіксовані незначні займання на пшеничних полях, які оперативно ліквідували рятувальники.
У Звенигородському районі через падіння уламків горів очерет. Загоряння також вдалося загасити. Обстеження територій триває, уточнили в ОВА.
Увечері 15 липня Росія випустила безпілотники по Україні з кількох напрямків.
Росіяни атакували Харків, де троє людей отримали поранення. Лише за чверть години у місті пролунало 17 вибухів.
У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.
Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця. Детальніше - у матеріалі РБК‑Україна.
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