UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Пошкоджені будинки та пожежі на полях: РФ вдарила по Черкаській області (фото)

Ілюстративне фото: РФ атакувала Черкаську область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Черкаська область у ніч на 16 липня перебувала під атакою російських "Шахедів". ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"І ця ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знешкоджено 14 російських БпЛА", - повідомив Табурець.

За його словами, внаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих.

Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району: постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного з фермерських господарств. 

Крім того, зафіксовані незначні займання на пшеничних полях, які оперативно ліквідували рятувальники.

У Звенигородському районі через падіння уламків горів очерет. Загоряння також вдалося загасити. Обстеження територій триває, уточнили в ОВА.

 

 

Атака РФ на Україну

Увечері 15 липня Росія випустила безпілотники по Україні з кількох напрямків.

Росіяни атакували Харків, де троє людей отримали поранення. Лише за чверть години у місті пролунало 17 вибухів.

У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця. Детальніше - у матеріалі РБК‑Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаська областьВійна в Україні