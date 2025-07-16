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Поврежденные дома и пожары на полях: РФ ударила по Черкасской области (фото)

Иллюстративное фото: РФ атаковала Черкасскую область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Черкасская область в ночь на 16 июля находилась под атакой российских "Шахедов". ПВО удалось обезвредить 14 дронов, однако обломки сбитых беспилотников вызвали пожары и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"И эта ночь в Черкасской области прошла с воздушными тревогами. По вражеским целям работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом обезврежено 14 российских БПЛА", - сообщил Табурец.

По его словам, в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших.

Однако взрывные волны и обломки дронов вызвали повреждения в нескольких селах Уманского района: пострадали около десятка частных домов, линии электропередач, а также имущество одного из фермерских хозяйств.

Кроме того, зафиксированы незначительные возгорания на пшеничных полях, которые оперативно ликвидировали спасатели.

В Звенигородском районе из-за падения обломков горел камыш. Возгорание также удалось потушить. Обследование территорий продолжается, уточнили в ОГА.

 

 

 

Атака РФ на Украину

Вечером 15 июля Россия выпустила беспилотники по Украине с нескольких направлений.

Россияне атаковали Харьков, где три человека получили ранения. Только за четверть часа в городе прогремело 17 взрывов.

В Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.

Также под ударом врага были Одесская область и Винница. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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