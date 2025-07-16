Поврежденные дома и пожары на полях: РФ ударила по Черкасской области (фото)

"И эта ночь в Черкасской области прошла с воздушными тревогами. По вражеским целям работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом обезврежено 14 российских БПЛА", - сообщил Табурец.

По его словам, в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших.

Однако взрывные волны и обломки дронов вызвали повреждения в нескольких селах Уманского района: пострадали около десятка частных домов, линии электропередач, а также имущество одного из фермерских хозяйств.

Кроме того, зафиксированы незначительные возгорания на пшеничных полях, которые оперативно ликвидировали спасатели.

В Звенигородском районе из-за падения обломков горел камыш. Возгорание также удалось потушить. Обследование территорий продолжается, уточнили в ОГА.