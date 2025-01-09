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Пошкоджені будинки та магазин. Стали відомі наслідки атаки "Шахедів" на Черкаську область

Фото: наслідки атаки дронів на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на четвер, 9 січня, атакувала територію України "Шахедами". У Черкаській області зафіксовані руйнування від падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

За його даними, у небі над Черкаською областю було знищено 5 російських безпілотників.

На щастя, обійшлось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль. Обстеження території триває.

 Фото: наслідки атаки дронів на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Нагадаємо, російські загарбники під час чергової повітряної атаки ввечері 8 січня запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" тривога була оголошена у низці областей.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили проти України 70 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" й безпілотники-імітатори. До відбиття повітряної атаки залучалась авіація.

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Атака дронівВійна в УкраїніЧеркаська область