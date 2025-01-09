RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Повреждены дома и магазин. Стали известны последствия атаки "Шахедов" на Черкасскую область

Фото: последствия атаки дронов на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 9 января, атаковала территорию Украины "Шахедами". В Черкасской области зафиксированы разрушения от падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

По его данным, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль. Обследование территории продолжается.

Фото: последствия атаки дронов на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Напомним, российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей.

По данным Воздушных сил, россияне запустили против Украины 70 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновВойна в УкраинеЧеркасская область