Пошкоджені будинки, є жертва: що відомо про удари по Львову

При підготовці матеріалу використовували джерела: Telegram-канали мера Львова Андрія Садового, голови Львівської ОВА Максима Козицького, Повітряних сил ЗСУ.

Перша атака

Львів сьогодні двічі атакували росіяни. Вночі був удар "шахедами". У Яворівському районі працювала ППО, у Львові також чули вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Пізніше Садовий повідомив, що понад 10 "шахедів" атакували Львівську область. Через атаку у Львіві сталася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Інших деталей - не було.

Друга хвиля

Вже рано зранку у Львові пролунали повторні вибухи. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.

Повітряні сили попереджали про рухи російських ракет у напрямку заходу України.

Згодом місцева влада повідомила про "приліт" по багатоквартирному житловому будинку, попередньо, на вулиці Хоткевича. Відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено й інші будівлі, зокрема, багатоповерхівки.

Крім того, у Львові через ракетну атаку спалахнула пожежа у ліцеї. Пошкоджено три школи та дитячий садок.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Львову загинула одна особа, восьмеро людей отримали поранення. Усі - у стані середньої важкості.

"На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", - повідомив Максим Козицький.

Фото: наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня (t.me/andriysadovyi)

Оновлено

Мер Львові повідомив про наслідки ракетного удару. За його словами, одна потерпіла у досить складному стані. Загалом пошкоджено 10 багатоповерхівок у місті.

За словами Садового, одна зі шкіл у Львові була сильно пошкоджена. Там вибиті вікна, двері. На його думку, відновлення займе щонайменше місяць.