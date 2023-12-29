Повреждены дома, есть жертва: что известно об ударах по Львову

При подготовке материала использовали источники: Telegram-каналы мэра Львова Андрея Садового, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Воздушных сил ВСУ.

Первая атака

Львов сегодня дважды атаковали россияне. Ночью был удар "шахедами". В Яворивском районе работала ПВО, во Львове также слышали взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

Позже Садовый сообщил, что более 10 "шахедов" атаковали Львовскую область. Из-за атаки во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Других деталей - не было.

Вторая волна

Уже рано утром во Львове прогремели повторные взрывы. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

Воздушные силы предупреждали о движениях российских ракет по направлению к западу Украины.

Позже местные власти сообщили о "прилете" по многоквартирному жилому дому, предварительно, на улице Хоткевича. Известно, что взрывной волной повреждены и другие здания, в частности многоэтажки.

Кроме того, во Львове из-за ракетной атаки вспыхнул пожар в лицее. Повреждены три школы и детский сад.

По последним данным, в результате ракетного удара по Львову погиб один человек, восемь человек получили ранения. Все - в состоянии средней тяжести.

"На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной", - сообщил Максим Козицкий.

Фото: последствия ракетного удара по Львову 29 декабря (t.me/andriysadovyi)

Обновлено

Мэр Львова сообщил о последствиях ракетного удара. По его словам, одна пострадавшая в достаточно сложном состоянии. Всего повреждено 10 многоэтажек в городе.

По словам Садового, одна из школ во Львове была сильно повреждена. Там выбиты окна, двери. По его мнению, восстановление займет минимум месяц.