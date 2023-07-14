Поширював прокремлівську пропаганду. На Прикарпатті СБУ затримала "фаната Путіна"

В Івано-франківській області Служба безпеки України затримала "фаната Путіна", який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними СБУ, він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора. Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля. Також адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

Зазначається, що злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

За матеріалами слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки й збут наркотиків.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти, мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Російські агенти в Україні

Служба безпеки повідомила про підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ та коригував ракетні удари Росії по Україні.

Як повідомляється, СБУ зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

Зловмисник працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости".

Слідством встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський Telegram-канал із загальною аудиторією у понад 30 тисяч користувачів.

Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави.