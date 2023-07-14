Распространял прокремлевскую пропаганду. На Прикарпатье СБУ задержала "фаната Путина"

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины задержала "фаната Путина", который администрировал прокремлевскую группу в запретной соцсети "Вконтакте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, он распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте, а также восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора. Для маскировки преступных действий и массового "разгона" деструктивного контента он создал несколько анонимных аккаунтов.

Установлено, что материалы вражеской пропаганды фигурант брал из информресурсов центральных рупоров Кремля. Также администратор активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки кремлевской пропаганды. Он имел возможность удалять сообщения и комментарии пользователей, которые отрицали пророссийские нарративы.

Отмечается, что преступные действия сторонника рашизма создавали угрозу расшатыванию обстановки в регионе.

По материалам следствия, злоумышленником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков.

После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал российских захватчиков и решил публично обнародовать собственные антиукраинские взгляды.

Во время обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты, мобильный телефон и компьютер с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Российские агенты в Украине

Служба безопасности сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, который стал агентом ФСБ и корректировал ракетные удары России по Украине.

Как сообщается, СБУ собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Злоумышленник работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости".

Следствием установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский Telegram-канал с общей аудиторией более 30 тысяч пользователей.

Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.