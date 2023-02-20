Поширювали фейки про Україну. СБУ вручила підозру трьом прокремлівським блогерам

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на трьох блогерів, які займались прокремлівською пропагандою. Вони також здійснювали підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як вияснили в СБУ, підозрювані займались поширенням фейків та розповсюджували неправдиву інформацію щодо внутрішньо-політичної ситуації в Україні.

"Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами", - сказано в повідомленні.

Потім інформація поширювалась за допомогою "штучних" підписників та "позитивних" відгуків на інформаційні вкиди. Окрім цього сюжети блогера регулярно використовували російські спецслужби та пропаганда Кремля. Блогер також підозрюється в організації замовних акцій "протесту" у Києві.

Також в СБУ розповіли, що поплічником першого підозрюваного виявився блогер з тимчасово окупованого Криму. Він веде декілька YouTube-каналів, загальна аудиторія яких - понад 1,5 млн підписників.

"У своїх відео він публічно виправдовує збройну агресію РФ і захоплення українського півострова. Саме він є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова", - розповіли в СБУ.

Окрім цього Служба безпеки розкрила злочинні дії колишнього мешканця Одеси, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку. Чоловік підозрюється у підривній діяльності проти України.

"У червні 2021 року зловмисник створив Telegram-канал "прізрак новоросії", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ", - написали в СБУ.