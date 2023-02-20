Впроваджували російські програми у школах: СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів

Служба безпеки України з початку 2023 року викрила більше ніж 30 педагогів, які співпрацюють з окупантами та допомагають запроваджувати російські програми "освіти" в окупованих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру 30 освітян-колаборантам. Серед них - керівники створених росіянами "відділів освіти" та директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

Так, у звільненому Херсоні викрили очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав’язували Кремлівське бачення історії України. Вони також змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами РФ. А в разі відмови - погрожували "повідомити" до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку загарбників.

Окрім того, у тимчасово захопленому Сєверодонецьку ідентифікували очільницю місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ЛНР". З початку вересня 2022 року вона активно "відновлювала" роботу освітніх інституцій на користь Росії. Для цього закликала місцевих педагогів підтримати окупантів та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи. У разі згоди обіцяла лояльне відношення росіян та "зарплату" у російських рублях.

До того ж, було викрито керівницю "районного управління освіти Новопсковського району ЛНР", що періодично організовує поїздки вчителів на "курси переформатування" до російського Воронежу.

Цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: