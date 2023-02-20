Распространяли фейки об Украине. СБУ вручила подозрение трем прокремлевским блоггерам
Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на трех блоггеров, занимавшихся прокремлевской пропагандой. Они также осуществляли взрывную деятельность против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как выяснили в СБУ, подозреваемые занимались распространением фейков и распространяли ложную информацию о внутриполитической ситуации в Украине.
"Для распространения деструктивного контента использовали собственные интернет-ресурсы, тесно связанные с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами", - говорится в сообщении.
Затем информация распространялась посредством "искусственных" подписчиков и "положительных" отзывов на информационные вбросы. Кроме этого, сюжеты блогера регулярно использовали российские спецслужбы и пропаганда Кремля. Блогер также подозревается в организации заказных акций "протеста" в Киеве.
Также в СБУ рассказали, что приспешником первого подозреваемого оказался блоггер из временно оккупированного Крыма. Он ведет несколько YouTube-каналов, общая аудитория которых - более 1,5 млн подписчиков.
"В своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват украинского полуострова. Именно он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева", - рассказали в СБУ.
Кроме этого, Служба безопасности раскрыла преступные действия бывшего жителя Одессы, который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке. Мужчина подозревается в взрывной деятельности против Украины.
"В июне 2021 года злоумышленник создал Telegram-канал "привидение новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок РФ", - написали в СБУ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины с начала 2023 года разоблачила более 30 педагогов, которые сотрудничают с оккупантами и помогают внедрять российские программы "образования" в оккупированных населенных пунктах.
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