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Поширювали фейки про теракти та мінування: СБУ ліквідувала ботоферми у 9 областях України

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 13:19
Поширювали фейки про теракти та мінування: СБУ ліквідувала ботоферми у 9 областях України Фото: СБУ ліквідувала ботоферми у 9 областях України (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ ліквідувала мережу ботоферм у 9 областях України із аудиторією майже 200 тисяч користувачів. Вони поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Повідомляється, що зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Вони також поширювали хибні повідомлення про теракти в українських містах та псевдомінування об’єктів з масовим скупченням людей.

Для поширення фейків вони створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.

У результаті багатоетапної спецоперації у різних областях України СБУ знешкодила 9 ботоферм і викрила їхніх організаторів. Серед них - активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

Зазначається, що "осередки" дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Апаратно-програмні комплекси для "вирощування" ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.

Під час обшуків у зловмисників виявили:

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні "вкиди";
  • 5 тисяч SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;
  • GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планують повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Нагадаємо, у Кропивницькому ліквідували ботоферму, що поширювала фейки про Сили оборони з 3 тисяч акаунтів.

Окрім того, масштабну ботоферму, яку займалася поширенням дезінформації, дискредитувала українських бійці та закликала "донатити" для росіян викрили у Запоріжжі.

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Служба безпеки України
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