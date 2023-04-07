У Кропивницькому ліквідували ботоферму: "розганяла" фейки про ЗСУ з 3 тисяч акаунтів

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб та поширювала дезінформацію про ситуацію на фронті та українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали організатора ворожого "осередку". Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав у Кіровоградську область після початку повномасштабної війни.

Там чоловік почав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах та продавати їх через даркнет. Він встановив відповідне обладнання в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру.

Середня вартість одного боту коштувала 200 гривень.

СБУ встановила, що зловмисник створив майже 3 тисячі фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона гривень. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.

Зазначається, що боти потрібні були РФ для "розгону" дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.

Таким чином противник намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних областях України в умовах війни.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявили:

комп’ютерну техніку;

спеціалізоване обладнання;

3 тисячі SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій чоловіка та обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою.