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Распространяли фейки о терактах и минировании: СБУ ликвидировала ботофермы в 9 областях Украины

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Среда 03 мая 2023 13:19
Распространяли фейки о терактах и минировании: СБУ ликвидировала ботофермы в 9 областях Украины Фото: СБУ ликвидировала ботофермы в 9 областях Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ ликвидировала сеть ботоферм в 9 областях Украины с аудиторией около 200 тысяч пользователей. Они распространяли дезинформацию для расшатывания общественно-политической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленники пытались дискредитировать деятельность высшего военно-политического руководства Украины в условиях войны. Они также распространяли ошибочные сообщения о терактах в украинских городах и псевдоминировании объектов с массовым скоплением людей.

Для распространения фейков они создали анонимные аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter с общей аудиторией почти 200 тысяч пользователей.

В результате многоэтапной спецоперации в разных областях Украины СБУ обезвредила 9 ботоферм и разоблачила их организаторов. Среди них - активные сторонники одной из отечественных политсил.

Отмечается, что "ячейки" дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

Аппаратно-программные комплексы для "выращивания" ботов фигуранты установили в собственных помещениях или офисных помещениях.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружили:

  • компьютерную технику с поличным;
  • банковские карты, на которые получали деньги за информационные "вбросы";
  • 5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи;
  • GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.

На основании собранных улик фигурантам планируют сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Напомним, в Кропивницком ликвидировали ботоферму, распространяющую фейки о Силах обороны с 3 тысяч аккаунтов.

Кроме того, масштабную ботоферму, которая занималась распространением дезинформации, дискредитировала украинских бойцы и призвала "донатить" для россиян разоблачили в Запорожье.

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Служба безопасности Украины
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