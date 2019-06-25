Пощечина Украине: почему с России сняли санкции в ПАСЕ

ПАСЕ как один из главных органов Совета Европы (СЕ) существует еще с 1949 года. Ее цель – содействовать сотрудничеству между странами континента. В эту организацию входят все европейские страны, кроме Беларуси. На разворачивание российской агрессии против Украины, аннексию Крыма и вторжение на Донбасс ПАСЕ реагировала регулярно.

10 апреля 2014 года ПАСЕ уверенным большинством голосов ввела санкции, согласно которым российскую делегацию лишили права голоса в ассамблее и права участвовать в миссиях по наблюдению за выборами. Российских делегатов также исключили из руководящих органов ПАСЕ.

"Ассамблея решительно осуждает нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины и считает, что подобное грубое нарушение государством-членом Совета Европы взятых на себя обязательств требует сурового порицания", – говорилось в тексте резолюции. В то же время предложение "заморозить" членство в РФ тогда не было поддержано из-за необходимости сохранить "политический диалог" с Россией.

Впоследствии санкции против РФ неоднократно продлевались, в новых резолюциях прямо говорилось о "российской агрессии" против Украины, ПАСЕ призывала Москву немедленно вывести свои войска с Донбасса.

В ответ на санкции Россия еще с 2015 года отозвала свою делегацию из ПАСЕ, а с начала 2017 года прекратила платить членские взносы – более 30 млн евро в год. Тогда российские лоббисты в Европе и начали обходными путями продвигать идею со снятием санкций и возвращением страны в ПАСЕ. Реальная попытка сделать это состоялась в октябре прошлого года. Но, несмотря на активную пророссийскую позицию генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда, голосов тогда не хватило.

На этот раз, несмотря на сопротивление украинской и ряда дружественных Киеву делегаций, решение о снятии санкций все же было принято 118 голосами "за", против выступили 62 депутата, 10 – воздержались. Помимо украинцев "против" проголосовали поляки, британцы, грузины, шведы и три балтийские делегации. Тогда как Франция и Германия, с руководителями которых недавно встречался украинский президент Владимир Зеленский, уверенно поддержали снятие санкций с России.

Как сообщил посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, которого украинский МИД уже отозвал для консультаций, соответствующие решения были приняты в Париже и Берлине еще до визита Зеленского. МИД Германии вскоре после голосования назвал его итоги "хорошей новостью".

Согласно принятому ассамблеей решению, отменен сам принцип, по которому ПАСЕ может вводить санкции против национальных делегаций за различные нарушения, отдельно предусмотрено право россиян подать на утверждение список своей делегации прямо сейчас посреди года. До последнего времени подтверждение полномочий происходило только в начале каждого года. Россия немедленно воспользовалась этим правом, представив список из 18 своих представителей, прилетевших в Страсбург еще в понедельник вечером, не дожидаясь итогов голосования по санкционному вопросу.

Украинская делегация в ПАСЕ заявила о приостановке работы (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Украинская и грузинская делегации сразу же оспорили полномочия россиян. Один из аргументов – некоторые российские депутаты получили свои мандаты, в том числе благодаря голосам жителей оккупированного Крыма. Данный вопрос должен быть рассмотрен в комитетах и в среду вынесен на голосование. Завтра же должны состояться и выборы нового генсека Совета Европы, и возможность россиян принять в нем участие – принципиальный момент.

Российская сторона выступает категорически против любых возможных ограничений своих прав. "Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем", – заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Деньги и принципы

В Украине главной причиной, побудившей ПАСЕ снять антироссийские санкции, считают деньги – и речь даже не о банальном подкупе со стороны РФ. На данный момент задолженность России перед организацией составляет около 75 миллионов евро, из-за чего дефицит бюджета ПАСЕ уже составляет 1,5 миллиона евро.

"За 70 млн сребренников готовы вернуть сюда Россию. За 70 млн сребренников готовы закрыть глаза на преступления по аннексии Крыма и оккупации Донбасса. За 70 млн сребренников готовы простить преступления и убийства украинцев", – заявил во время дебатов член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Аналогичный аргумент прозвучал и от главы британской делегации Роджера Гейла, активно поддерживавшего Украину в этой вопросе. Интересно, что британский премьер-министр Тереза Мэй, напротив, поддержала снятие санкций с РФ.

По мнению Березы, некоторые делегации поддержали резолюцию из-за опасений в будущем самим попасть под аналогичные россиянам санкции – а сейчас эта проблема снимается в принципе. В свою очередь, сторонники снятия санкций напирали не на финансовый аспект, а на необходимость сохранения отношений с РФ и защиты прав российских граждан. Автор резолюции бельгийский депутат Петра де Суттер призывала всех "не рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее", а введенные ранее санкции, по ее мнению, "ничего не дали".

"Если Россия вернется в стены ассамблеи, это позволит влиять на власти России, а иначе Совет Европы потеряет любые инструменты влияния на российские власти", – заявил во время дебатов делегат от Германии Мартин Хебнер.

Чаще всего в этом контексте вспоминали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который входит в структуру Совета Европы. Ближе к рассмотрению в ПАСЕ санкционного вопроса российские власти начали де-факто шантажировать европейцев своим возможным выходом из СЕ, что автоматически означало бы и выход из-под юрисдикции ЕСПЧ. При этом Россия является лидером как по числу обращений граждан в этот суд, так и по количеству проигранных там дел.

По мнению сторонников снятия санкций, в нынешней ситуации лишать россиян доступа к европейскому правосудию было бы неправильно. Впрочем, Россия является единственным членом Совета Европы, законодательство которого позволяет не выполнять решения ЕСПЧ в принципе. И в целом в России закреплена приоритетность национального права над международным. На практике страна выполняет не более четверти решений ЕСПЧ, потому аргументы о "защите прав российских граждан" выглядят очень натянуто.

Нынешнее решение ПАСЕ имеет, прежде всего, символическое значение, но от этого не менее важное. За все время российской агрессии против Украины вводимые против Москвы разнообразные санкции и ограничения ни разу не отменялись и не ослаблялись. Они либо усиливались, либо сохранялись на прежнем уровне. При этом отмена санкций не стала реакцией на какие-то уступки со стороны РФ – ни одно из требований, содержавшихся в предыдущих резолюциях ПАСЕ, Москва не выполнила, напротив, и далее нарушает украинский суверенитет и продолжает вооруженную агрессию.

Потому нынешняя резолюция – это прецедент, который может открыть дорогу для отмены других санкций, введенных против РФ на международном уровне. Кремль также может попытаться в будущем "легитимизировать" через ПАСЕ аннексию Крыма. Среди нынешних членов делегации РФ в ПАСЕ отсутствуют депутаты, "избранные" на мажоритарных округах полуострова, но в перспективе Россия вполне может делегировать в ПАСЕ именно их. Глава российской делегации Петр Толстой уже подтвердил такую возможность.

Если украинские делегаты в ПАСЕ, принадлежащие к оппонирующим политсилам, выступают в Страсбурге единой командой, то в самой Украине ситуацию в ассамблее немедленно начали использовать в политической борьбе. Первый вице-спикер и член украинской делегации Ирина Геращенко накануне голосования заявила, что делегаты перед сессией ПАСЕ обращались в Администрацию президента с просьбой о встрече для координации действий, но не получили никакого ответа, в отличие от времен президентства Петра Порошенко.

Оппоненты Зеленского назвали решение ПАСЕ крупным дипломатическим провалом новой власти. "Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали", – прокомментировал резолюцию Порошенко.

Сам же президент Зеленский заявил, что он "разочарован" решением ПАСЕ. "Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – написал он в своем Facebook и напомнил, что 25 июня как раз истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву, согласно которому РФ должна отпустить захваченных украинских моряков. Но во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз повторил, что РФ не намерена выполнять это решение, поскольку, по мнению Кремля, "полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

Тем временем, украинская делегация официально заявила о приостановке своей работы в ПАСЕ – в зал заседаний депутаты вернутся только во время рассмотрения вопроса о полномочиях российской делегации. Они также обратились к Верховной раде с тем, что она немедленно рассмотрела вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в будущем. Но окончательное решение на счет дальнейшего сотрудничества с ассамблеей, очевидно, будет принимать уже новый состав парламента.