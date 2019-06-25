Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ по России

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский разочарован решением ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом он написал у себя в Facebook.

Он рассказал, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно только после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца", - написал он.

Зеленский отметил, что ему интересно, как ПАСЕ после решения о возвращении РФ в ассамблею будет требовать освобождения украинских пленных моряков. В частности, он напомнил, что именно сегодня истекает срок исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения моряков.

"А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другое возвращение - возвращение пленных украинских моряков", - написал он.

Напомним, МИД Украины также отреагировал на решение ПАСЕ. Министерство считает, что принятая резолюция является недопустимой уступкой Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что резолюцию поддержали ряд стран. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

После этого украинская делегация заявила, что может приостановить участие в ПАСЕ из-за решения ассамблеи вернуть российскую делегацию.