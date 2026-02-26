UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вийшли на пенсію у 2026 році? Чи перерахують виплати з 1 березня

Ілюстративне фото: пенсіонерка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ті, хто вийшов на пенсію у 2025 році, отримають надбавку навесні 2026 року. Але цьогорічні пенсіонери до списку не потрапляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

Хто отримає надбавку

Індексація стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, - і тих, хто не працює, і тих, хто продовжує працювати. Головна умова одна: пенсія має бути призначена до 31 грудня 2025 року включно.

Перерахунок відбудеться автоматично - нікуди ходити і нічого подавати не треба.

Скільки додадуть

Загальний розмір індексації - 12,1%. Як зазначають у ПФУ, це більше, ніж інфляція за 2025 рік (8%).

Сума надбавки у кожного своя, але є чіткі межі:

  • мінімум - 100 грн;
  • максимум - 2 595 грн.

Пенсії, призначені в останні роки, індексують за окремими коефіцієнтами - не за загальним порядком. 2021 і 2022 рік - коефіцієнт 1,061, 2023 рік - 1,048, 2024 рік - 1,036, 2025 рік - 1,024.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна очільник Мінсоцполітики Денис Улютін уточнив параметри майбутньої індексації та очікуваний розмір надбавок до пенсій. Водночас Кабінет Міністрів розробляє масштабну реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення мінімальних виплат до 6 тисяч гривень.

