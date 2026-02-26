RU

Вышли на пенсию в 2026 году? Пересчитают ли выплаты с 1 марта

Иллюстративное фото: пенсионерка (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Те, кто вышел на пенсию в 2025 году, получат надбавку весной 2026 года. Но нынешние пенсионеры в список не попадают.

Кто получит прибавку

Индексация касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, - и тех, кто не работает, и тех, кто продолжает работать. Главное условие одно: пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2025 года включительно.

Перерасчет произойдет автоматически - никуда ходить и ничего подавать не надо.

Сколько добавят

Общий размер индексации - 12,1%. Как отмечают в ПФУ, это больше, чем инфляция за 2025 год (8%).

Сумма надбавки у каждого своя, но есть четкие границы:

  • минимум - 100 грн;
  • максимум - 2 595 грн.

Пенсии, назначенные в последние годы, индексируют по отдельным коэффициентам - не по общему порядку. 2021 и 2022 год - коэффициент 1,061, 2023 год - 1,048, 2024 год - 1,036, 2025 год - 1,024.

 

Ранее в эксклюзивном интервью для РБК-Украина глава Минсоцполитики Денис Улютин уточнил параметры будущей индексации и ожидаемый размер надбавок к пенсиям. В то же время Кабинет Министров разрабатывает масштабную реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение минимальных выплат до 6 тысяч гривен.

