Вышли на пенсию в 2026 году? Пересчитают ли выплаты с 1 марта
Те, кто вышел на пенсию в 2025 году, получат надбавку весной 2026 года. Но нынешние пенсионеры в список не попадают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
Читайте также: Кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 марта: список категорий
Кто получит прибавку
Индексация касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, - и тех, кто не работает, и тех, кто продолжает работать. Главное условие одно: пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2025 года включительно.
Перерасчет произойдет автоматически - никуда ходить и ничего подавать не надо.
Сколько добавят
Общий размер индексации - 12,1%. Как отмечают в ПФУ, это больше, чем инфляция за 2025 год (8%).
Сумма надбавки у каждого своя, но есть четкие границы:
- минимум - 100 грн;
- максимум - 2 595 грн.
Пенсии, назначенные в последние годы, индексируют по отдельным коэффициентам - не по общему порядку. 2021 и 2022 год - коэффициент 1,061, 2023 год - 1,048, 2024 год - 1,036, 2025 год - 1,024.
Ранее в эксклюзивном интервью для РБК-Украина глава Минсоцполитики Денис Улютин уточнил параметры будущей индексации и ожидаемый размер надбавок к пенсиям. В то же время Кабинет Министров разрабатывает масштабную реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение минимальных выплат до 6 тысяч гривен.