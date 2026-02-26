ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Вышли на пенсию в 2026 году? Пересчитают ли выплаты с 1 марта

Четверг 26 февраля 2026 17:59
UA EN RU
Вышли на пенсию в 2026 году? Пересчитают ли выплаты с 1 марта Иллюстративное фото: пенсионерка (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Те, кто вышел на пенсию в 2025 году, получат надбавку весной 2026 года. Но нынешние пенсионеры в список не попадают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

Читайте также: Кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 марта: список категорий

Кто получит прибавку

Индексация касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, - и тех, кто не работает, и тех, кто продолжает работать. Главное условие одно: пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2025 года включительно.

Перерасчет произойдет автоматически - никуда ходить и ничего подавать не надо.

Сколько добавят

Общий размер индексации - 12,1%. Как отмечают в ПФУ, это больше, чем инфляция за 2025 год (8%).

Сумма надбавки у каждого своя, но есть четкие границы:

  • минимум - 100 грн;
  • максимум - 2 595 грн.

Пенсии, назначенные в последние годы, индексируют по отдельным коэффициентам - не по общему порядку. 2021 и 2022 год - коэффициент 1,061, 2023 год - 1,048, 2024 год - 1,036, 2025 год - 1,024.

Ранее в эксклюзивном интервью для РБК-Украина глава Минсоцполитики Денис Улютин уточнил параметры будущей индексации и ожидаемый размер надбавок к пенсиям. В то же время Кабинет Министров разрабатывает масштабную реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение минимальных выплат до 6 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсионеры
Новости
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше